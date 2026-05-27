01:26 27.05.2026
"Давний спор": позорное решение Киева вызвало ярость в Израиле

JP: перезахоронение лидера ОУН обострило спор о чествовании нацистов на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Перезахоронение главы (ОУН*) Андрея Мельника на Украине обострило спор о роли нацизма в современном украинском государстве, пишет израильская газета Jerusalem Post.
  • Издание напоминает, что (ОУН*) вместе с нацистами боролась с советской властью и пропагандировала антисемитскую риторику во время Холокоста.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Перезахоронение на Украине главы "Организации украинских националистов"* (ОУН*) Андрея Мельника обострило спор о роли нацизма в современном украинском государстве, пишет израильская газета Jerusalem Post.
"Эта церемония стала очередным витком в давнем споре о чествовании на Украине националистических деятелей эпохи Второй мировой войны, связанных с сотрудничеством с нацистами", — говорится в материале.
Издание напоминает, что ОУН* вместе с нацистами боролась с советской властью и пропагандировала антисемитскую риторику, преследуя евреев во время Холокоста.
Вчера МИД Израиля осудил перезахоронение на Украине Мельника.
В понедельник Владимир Зеленский, чей дед воевал в Великую Отечественную войну на стороне СССР, принял участие в перезахоронении останков главы ОУН* в Киевской области. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других лидеров этой националистической организации также могут перезахоронить на Украине.
Боевое крыло ОУН* — "Украинская повстанческая армия"* — воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенная в России экстремистская организация
В миреУкраинаИзраильКиевАндрей МельникВладимир ЗеленскийУкраинская повстанческая армияОрганизации украинских националистов* (ОУН)*
 
 
