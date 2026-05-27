В России выросло число IT-специалистов

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Количество IT-специалистов в России выросло на 20% в 2025 году и достигло 1,869 миллиона человек, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

"IT-отрасль продолжает оказывать значительное влияние на занятость. Численность занятых выросла с 1,554 миллиона человек в 2024 году до 1,869 миллиона человек в 2025 году, а доля работников IT-отрасли в общей занятости увеличилась с 3,2% до 3,8%", - сообщили там со ссылкой на результаты ежеквартального мониторинга IT-отрасли.