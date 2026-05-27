Рейтинг@Mail.ru
В России выросло число IT-специалистов - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:05 27.05.2026
В России выросло число IT-специалистов

Число IT-специалистов в России в 2025 году выросло на 20% процентов

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Количество IT-специалистов в России выросло на 20% и достигло 1,869 миллиона человек в 2025 году.
  • Среднегодовая заработная плата в IT-отрасли составила порядка 2,05 миллиона рублей в год или около 171 тысячи рублей в месяц.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Количество IT-специалистов в России выросло на 20% в 2025 году и достигло 1,869 миллиона человек, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"IT-отрасль продолжает оказывать значительное влияние на занятость. Численность занятых выросла с 1,554 миллиона человек в 2024 году до 1,869 миллиона человек в 2025 году, а доля работников IT-отрасли в общей занятости увеличилась с 3,2% до 3,8%", - сообщили там со ссылкой на результаты ежеквартального мониторинга IT-отрасли.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на конференции Цифровая индустрия промышленной России в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Мишустин рассказал о росте IT-отрасли
18 мая, 12:09
В аппарате отметили, что среднегодовая заработная плата в IT-отрасли составила порядка 2,05 миллиона рублей в год или порядка 171 тысячи рублей в месяц.
В конце декабря 2024 года Сбербанк оценил дефицит IT-специалистов в России до 2030 года примерно в 1 миллион человек. Тогда же глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что министерство планирует привлечь в IT-отрасль около 700 тысяч разработчиков до 2030 года, а также отдельно сфокусироваться на специалистах в таких сферах, как робототехника и искусственный интеллект.
Ежеквартальный мониторинг проводит АНО "Цифровая экономика". В рамках мониторинга исследуются показатели организаций, включенных в реестр IT-компаний. Поставщиками данных для оценки IT-отрасли выступают ФНС России, Росстат, ФТС и Банк России.
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В России выросло число IT-компаний с иностранным участием
29 января, 03:15
 
РоссияДмитрий ГригоренкоМаксут ШадаевСбербанк РоссииФедеральная налоговая служба (ФНС России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Технологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала