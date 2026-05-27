Совбез Ирана ответил на вопрос о возможном открытии Ормузского пролива - РИА Новости, 27.05.2026
11:04 27.05.2026
Совбез Ирана ответил на вопрос о возможном открытии Ормузского пролива

Судна в Ормузском проливе. Архивное фото
  • Тегеран и Вашингтон пока не достигли договоренности о разблокировании Ормузского пролива, сообщил заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери Кяни.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Иран и США пока не достигли договоренности о разблокировании Ормузского пролива, заявил журналистам заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери Кяни.
"До тех пор, пока мы не договоримся о всех вопросах, мы считаем, что ни о чем не договорились", - сказал он в кулуарах Первого международного форума по безопасности, отвечая на вопрос, действительно ли достигнута договоренность о разблокировании Ормузского пролива.
