Премьер Ирака может посетить Москву после формирования правительства

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Новый премьер-министр Ирака Али аз-Зейди может посетить Россию с визитом после окончания формирования нового кабинета министров страны, заявил РИА Новости советник национальной безопасности Ирака Касим аль-Араджи.

"Господин аз-Зейди ценит хорошие иракско-российские отношения. Сейчас завершается процесс формирования кабинета министров, но в будущем, безусловно, в повестку дня будет включен визит в Россию", – сказал аль-Араджи в кулуарах Международного форума по безопасности.

Собеседник агентства подчеркнул, что дипломатические отношения между Багдадом Москвой длятся уже более 80 лет, а сотрудничество охватывает несколько ключевых сфер, в которых стороны уже достигли конкретных результатов.

"У нас есть сотрудничество в нефтяном секторе, в сфере энергетики и электроэнергетики, а также, разумеется, сотрудничество в обмене разведывательной информацией и борьбе с террористической организацией ИГИЛ* (Исламское государство*, запрещена в РФ - ред.). Кроме того, сотрудничество существует и в военной сфере… российско-иракские отношения развиваются, и мы надеемся на их дальнейшее укрепление в будущем", - добавил аль-Араджи.

Советник нацбезопасности также отметил, что Ирак стремится выстроить "добрые и позитивные" отношения со всеми странами, подчеркнув, что официальный Багдад прилагает усилия для урегулирования разногласий посредством дипломатии и диалога.

Первый Международный форум по безопасности проходит в Московской области с 26 по 29 мая на площадках "Лайв Арена" и центрального парка " Патриот ".

Запланировано проведение около 40 двухсторонних встреч, а также подписание десяти соглашений и меморандумов.

Ранее парламент Ирака утвердил аз-Зейди на посту премьера, однако формирование правительства еще продолжается.