Глава АКРА рассказал, когда ипотека в России станет доступнее

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Жилье в России станет доступнее, когда рыночная ставка по ипотеке опустится до 12%, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Владимир Гусаков.

"Рыночная ипотечная ставка на уровне 12% и ниже выглядит достаточно комфортной для того, чтобы население стало активно оформлять ипотечные кредиты", - полагает он.

Что касается льготного ипотечного кредитования, то, по его мнению, ставка по нему должна быть не выше 6%. "Ею должны пользоваться именно льготные категории граждан, которые финансово не могут позволить себе обслуживание ипотечного кредита по рыночной ставке", - подчеркнул Гусаков.