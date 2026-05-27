Глава АКРА рассказал, когда ипотека в России станет доступнее - РИА Новости, 27.05.2026
07:19 27.05.2026
Глава АКРА рассказал, когда ипотека в России станет доступнее

РИА Новости: ипотека в России станет доступнее при рыночной ставке в 12%

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По мнению главы АКРА Владимира Гусакова, жилье в России станет доступнее, когда рыночная ставка по ипотеке опустится до 12%.
  • Глава АКРА отметил, что текущая рыночная ставка на уровне 19–20% все еще достаточно высока для населения, а ставку по льготной ипотеке он считает целесообразной устанавливать не выше 6%.
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Жилье в России станет доступнее, когда рыночная ставка по ипотеке опустится до 12%, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Владимир Гусаков.
"Рыночная ипотечная ставка на уровне 12% и ниже выглядит достаточно комфортной для того, чтобы население стало активно оформлять ипотечные кредиты", - полагает он.
Текущая рыночная ставка на уровне 19-20% все еще достаточно высока для населения, отметил глава АКРА. Спрос на ипотечные кредиты растет, когда Центробанк снижает ключевую ставку.
Что касается льготного ипотечного кредитования, то, по его мнению, ставка по нему должна быть не выше 6%. "Ею должны пользоваться именно льготные категории граждан, которые финансово не могут позволить себе обслуживание ипотечного кредита по рыночной ставке", - подчеркнул Гусаков.
