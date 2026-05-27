Трудно быть Индией: как Марко Рубио изворачивался в Нью-Дели

Ну как же без хорошего скандала. Таковой и возник во время визита госсекретаря США Марко Рубио в Индию в минувшие выходные. Виноваты во всем были злые индийские журналисты, у которых, кстати, имелись основания для их акции. Итак, один из них спросил Рубио на итоговой пресс-конференции: а как насчет недавних американских расистских выпадов в адрес Индии, "которые мы тут все читали"?

Рубио, великий дипломат нашей эпохи, для начала предложил репортеру назвать виновных по имени и фамилии, а когда тот отказался, госсекретарь с облегчением заметил: да у нас в США тупые комменты — обычное дело. (Что, заметим, чистая правда, и не только для Соединенных Штатов.)

Однако на самом деле "вся Индия" хорошо знала, что имеется в виду. А именно: Дональд Трамп перепостил в своих соцсетях мнение недоброго американца насчет того, что Индия на пару с Китаем — "адские дыры" и иммигранты оттуда в США не интегрировались в общество страны так, как это сделали европейские переселенцы.

А еще "вся Индия" отлично знает, что дело не в одной публикации. Разговор вообще-то о новых правилах продления рабочей визы в США, по которым давно работающему там мигранту надо сначала выехать из страны, потом из-за ее пределов подать документы в каком-нибудь консульстве Соединенных Штатов вне американской территории. Но дело в том, что более 70 процентов обладателей визы, о которой речь, — именно индийцы. При этом многие позиции, например, в американском IT чуть ли не монополизированы теми же выходцами из Индии.

Но даже это были не все поводы для скандала в ходе визита госсекретаря. Местные комментаторы с удовольствием публикуют полные списки таковых: настоящий американо-пакистанский роман, невзирая на теракты с пакистанской территории против Индии; война в Персидском заливе, где США делают вид, что держат руку на горле Нью-Дели (из региона идет в страну около половины импорта нефти и до 90 процентов сжиженного газа); постоянные попытки Вашингтона обвинить Индию в покупке российской нефти и газа. Хотя европейцы, напоминают в Нью-Дели, закупили СПГ в России на 7,8 миллиарда долларов в 2025 году — и ничего. Наконец, для кого-то в обвинительном списке против США еще и недавний саммит Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Пекине, который в Индии — и не только там — справедливо воспринимают как попытку устроить разрядку напряженности с КНР после неудавшейся торговой войны.

Но вообще-то Рубио приезжал не совсем для того, чтобы в очередной раз ремонтировать отношения по линии Вашингтон — Нью-Дели. У него был более скромный повод для визита: заседание по линии QUAD, то есть не сильно дружественного Китаю альянса США, Индии, Японии и Австралии. И поскольку этой структуре надо все-таки чем-то заниматься, она объявила в Дели "инициативу по энергобезопасности" того, что американцы называют Индо-Тихоокеанским регионом, плюс еще пару аналогично неясных инициатив.

Во всей этой истории самое интересное — вовсе не то, насколько удастся дипломатии Рубио сбалансировать все противоречия и трения. Куда более поучительно наблюдать, что делает Индия и что ее внешняя политика означает. Ссорится с США? Нет. При этом идет очень тихое восстановление отношений с Китаем после почти полного их разрыва в 2020 году. Кроме того, в этом же месяце премьер-министр Индии Нарендра Моди был в поездке по Европе: Нидерланды, Швеция, Норвегия, Италия. Это никоим образом не громкое и не скандальное путешествие местные дипломаты обозначают как попытку выстроить новые, дополнительные отношения в тех зонах земного шара, где можно избежать скандалов и конфликтов. Но также в мае, напомним, было и еще кое-что — министерская встреча БРИКС в Нью-Дели. Индия сейчас председательствует в этом объединении и осенью станет хозяйкой его саммита.

Таким образом, индийская дипломатия работает одновременно со всеми мыслимыми партнерами. Это чуть ли не самая острая тема в текущей мировой политике: кто, как и с кем будет вести диалог в мире не сегодняшнем, полном конфликтов и скандалов, а завтрашнем — как хочется думать, нормальном. То, что делает Индия, — это вообще возможно, дает ли какие-то результаты? И собственно, а что она делает?

Судя по всему, Индия все увереннее действует в условиях беспорядка. В частности, Нью-Дели хочет, чтобы объединение БРИКС усиливало переговорные позиции незападных государств, но при этом не загоняло участников в жесткий геополитический лагерь. Более того, именно это может стать определяющей чертой его формирующейся внешнеполитической доктрины: не политика союзов, а "выверенная неопределенность", подкрепленная растущим экономическим и дипломатическим весом. В этом смысле встреча БРИКС в Нью-Дели была посвящена не только будущему одной организации. Ее можно считать сигналом: Индия намерена стать одним из главных архитекторов постзападного международного порядка — и при этом не собирается подчиняться ни одному из конкурирующих блоков внутри него.