Исследование показало, что россияне думают о ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Три четверти россиян уверены, что в ближайшие 30 лет искусственный интеллект изменит жизнь на Земле.

45% респондентов считают, что развитие ИИ в ближайшие 20 лет сделает жизнь удобнее, но люди станут более зависимыми от технологий, а 33% опасаются исчезновения многих профессий из-за развития ИИ.

30% работников в России уверены, что из-за научного прогресса им придется регулярно осваивать новые технологии и постоянно переучиваться.

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Три четверти россиян уверены, что в ближайшие 30 лет искусственный интеллект изменит жизнь на Земле, следует из результатов исследования, которые приводит Национальный центр "Россия".

"Большинство участников опроса (75%) уверены, что в ближайшие 30 лет искусственный интеллект изменит жизнь на планете. Только 10% связывают грядущие изменения с развитием медицины и ростом продолжительности жизни, 9% - с сохранением культуры и человеческих ценностей, 4% - с решением экологических проблем, а 2% - с освоением космоса", - следует из результатов исследования.

В то же время, согласно данным НЦ "Россия", 45% респондентов выразили уверенность, что развитие ИИ в ближайшие 20 лет сделает жизнь удобнее, но люди станут более зависимыми от технологий. Треть граждан РФ (33%) опасаются, что развитие искусственного интеллекта приведет к исчезновению многих профессий.

"Скептически настроены 16% респондентов - по их мнению, влияние ИИ окажется не столь значительным. А 3% оптимистов ожидают заметного улучшения качества жизни благодаря развитию искусственного интеллекта", - говорится в исследовании.

Кроме того, 30% работников в РФ уверены, что из-за научного прогресса им придется регулярно осваивать новые технологии и постоянно переучиваться. В то же время 18% ожидают усиления спроса на рабочие профессии. С ними не согласны 11% опрошенных, они считают, что основную работу на заводах и предприятиях будут выполнять умные машины.