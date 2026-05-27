Метеоролог рассказал, можно ли спрогнозировать град - РИА Новости, 27.05.2026
06:16 27.05.2026
Метеоролог рассказал, можно ли спрогнозировать град

РИА Новости: спрогнозировать град за сутки и более нельзя

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Крупный град
Крупный град. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Синоптик может определить только вероятность града в ближайшее время, спрогнозировать его за сутки и более нельзя.
  • Из-за локальности явления и различий погоды на территории синоптики используют в прогнозах формулировку «местами будет гроза с градом».
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Синоптик может определить только вероятность града в ближайшее время, так как спрогнозировать его за сутки и более нельзя, рассказал РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
"По отражаемости от облаков метеорологический радиолокатор позволяет определить вероятность града в ближайшее время, в том числе крупного, но, к сожалению, за сутки и более спрогнозировать его точное место прохождения нельзя, так как это явление очень локальное", — пояснил он.
Голубев добавил, что погода, например, в разных районах Москвы существенно различается из-за ее большой территории, поэтому синоптикам приходится идти на хитрость и писать в прогнозах "местами будет гроза с градом".
ОбществоРоссияМоскваАлександр Голубев (метеоролог)Гидрометцентр
 
 
