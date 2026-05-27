Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал лицемерным призыв украинского постпреда в ООН Андрея Мельника к полному и немедленному прекращению огня.
- Ивлев считает, что призыв Мельника неискренен, так как, по его мнению, за военными преступлениями стоит киевский режим.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в разговоре с РИА Новости назвал лицемерным призыв украинского постпреда в ООН Андрея Мельника к полному и немедленному прекращению огня.
По его словам, мировое сообщество видит, что не прекращаются массовые поставки вооружений и боеприпасов для ВСУ из стран Западной Европы.
"При поддержке Запада киевский режим значительно увеличил производство ударных дронов большой дальности и дронов-обманок. Возрос радиус ударов беспилотниками и крылатыми ракетами ВСУ по гуманитарным и хозяйственным объектам России", - сказал депутат.
Ранее украинский постпред в ООН Андрей Мельник выступил с заявлением, в котором призвал к полному, немедленному и безусловному прекращению огня. По словам Мельника, к заявлению присоединились, в частности, страны Европейского союза и сам ЕС, а также Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия.