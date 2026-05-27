В Госдуме хотят обязать банки сообщать заемщику причину отказа в кредите - РИА Новости, 27.05.2026
16:37 27.05.2026
В Госдуме хотят обязать банки сообщать заемщику причину отказа в кредите

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Отделение Сбербанка. Архивное фото
Отделение Сбербанка. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы из фракции "Новые люди" предложили закрепить правила информирования заемщика о причинах отказа в кредите.
  • Также парламентарии призвали упростить порядок исправления кредитной истории через единый цифровой маршрут.
  • Реализация инициативы позволит сделать процедуру отказа в кредите более понятной для граждан и бизнеса, сократить число необоснованных заявок и уменьшить количество спорных ситуаций между заемщиками и кредитными организациями.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы из фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили закрепить правила информирования заемщика о причинах отказа в кредите и упростить порядок исправления кредитной истории через единый цифровой маршрут.
Обращение с соответствующим предложением было направлено главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность закрепления правил информирования заемщика о причинах отказа в кредите", - сказано в обращении.
Депутаты отметили, что такое разъяснение может содержать указание на одну или несколько обобщенных причин: недостаточность финансовых показателей, высокая долговая нагрузка, негативная кредитная история, нехватка обеспечения, несоответствие требованиям программы кредитования, недостоверность или неполнота документов, наличие просроченной задолженности, исполнительных производств или иных ограничений.
По их словам, если отказ связан со сведениями кредитной истории, кредитная организация могла бы одновременно информировать заемщика о праве получить кредитный отчет и оспорить некорректные сведения.
Парламентарии также предложили упростить порядок исправления кредитной истории через единый цифровой маршрут: после отказа заемщик мог бы получать в личном кабинете банка, мобильном приложении или ином цифровом канале краткую инструкцию - как получить кредитный отчет, куда подать заявление об оспаривании и какие документы приложить.
Депутаты отметили, что если ошибка возникла по вине самой кредитной организации, целесообразно предусмотреть возможность подать заявление на исправление сведений непосредственно через банк.
По мнению авторов, реализация инициативы позволит сделать процедуру отказа в кредите более понятной для граждан и бизнеса, сократить число повторных необоснованных заявок, упростить исправление ошибок в кредитной истории и уменьшить количество спорных ситуаций между заемщиками, кредитными организациями и бюро кредитных историй.
Для малого и среднего бизнеса, по их словам, такая мера особенно важна, поскольку предприниматель сможет быстрее понять, что именно препятствует получению финансирования и какие действия нужно предпринять перед повторным обращением.
