Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла закон о штрафах для мигрантов за отказ от медосмотра - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:29 27.05.2026
Госдума приняла закон о штрафах для мигрантов за отказ от медосмотра

Госдума утвердила штрафы для иностранцев за отказ от медосвидетельствования

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
Флаг России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла законопроект о штрафах для иностранных граждан за отказ или уклонение от обязательного медицинского освидетельствования.
  • За отказ или уклонение от медосвидетельствования иностранцу грозит штраф от 25 до 50 тысяч рублей с административным выдворением за пределы страны.
  • Закон также вводит штрафы за нарушение порядка проведения медосвидетельствования иностранцев на наркотики, опасные инфекции и ВИЧ для граждан, должностных и юридических лиц.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о штрафах для иностранных граждан за отказ или уклонение от обязательного медицинского освидетельствования.
Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, вице-спикером Госдумы, главой комиссии по миграционной политике Ириной Яровой и лидерами парламентских фракций.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Террористы вербуют трудовых мигрантов, заявил Бортников
26 мая, 09:21
Документом устанавливается, что за отказ или уклонение от медосвидетельствования иностранцу грозит штраф от 25 до 50 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ. Если такой штраф не будет уплачен в срок, сумма увеличивается вдвое, также с возможным выдворением.
Кроме того, закон вводит штрафы за нарушение порядка проведения медосвидетельствования иностранцев на наркотики, опасные инфекции и ВИЧ. Для граждан штраф составит от 25 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 тысяч до одного миллиона рублей либо приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.
Также закрепляется норму о том, что, если в случае одной проверки находятся сразу несколько одинаковых нарушений, штраф могут выписать за каждое отдельно.
Закон вступит в силу со дня официального опубликования.
Как отмечал ранее Володин, любые нарушения в сфере миграции должны пресекаться, а ответственность как административная, так и уголовная - быть строже, обеспечивать порядок и безопасность на территории России.
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
В Подмосковье выявили 277 нелегальных мигрантов
Вчера, 08:37
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинИрина ЯроваяГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала