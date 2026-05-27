Госдума приняла закон о штрафах для мигрантов за отказ от медосмотра

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о штрафах для иностранных граждан за отказ или уклонение от обязательного медицинского освидетельствования.

Документом устанавливается, что за отказ или уклонение от медосвидетельствования иностранцу грозит штраф от 25 до 50 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ . Если такой штраф не будет уплачен в срок, сумма увеличивается вдвое, также с возможным выдворением.

Кроме того, закон вводит штрафы за нарушение порядка проведения медосвидетельствования иностранцев на наркотики, опасные инфекции и ВИЧ. Для граждан штраф составит от 25 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 тысяч до одного миллиона рублей либо приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Также закрепляется норму о том, что, если в случае одной проверки находятся сразу несколько одинаковых нарушений, штраф могут выписать за каждое отдельно.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.