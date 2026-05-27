В ГД предложили класть рекламу в почтовые ящики только с согласия жильцов

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы предложили разрешить распространение рекламы в почтовых ящиках в многоквартирных домах при согласии общего собрания собственников или индивидуальном согласии конкретного жильца.

Авторы инициативы считают, что на практике рекламодатели используют почтовые ящики без согласования с жильцами, что приводит к засорению подъездов.

Законопроект направлен на предоставление жильцам права решать, что попадает в их почтовые ящики.

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили разрешить распространение рекламы в почтовых ящиках в многоквартирных домах при согласии общего собрания собственников или индивидуальном согласии конкретного жильца.

Соответствующее обращение с инициативой направлено в ФАС, Почту России, а также Минцифры. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

"Для защиты прав собственников представляется целесообразным ограничить неконтролируемое распространение безадресной рекламы в многоквартирных домах", - сказано в письме.

Как отмечается в обращении, по закону можно распространять рекламные материалы через почтовые ящики, но при этом такие ящики в подъездах являются частью общего имущества собственников жилья и распоряжаться им могут только жильцы.

На практике, по словам авторов письма, рекламодатели используют почтовые ящики без согласования с жильцами, что приводит к засорению подъездов.

Предлагается распространять рекламу в почтовых ящиках исключительно на основании согласия, выраженного решением общего собрания собственников помещений, либо при наличии индивидуального согласия конкретного абонента.

"От электронных рассылок можно отписаться, от промоутера на улице - отвернуться, а как быть в своем собственном доме со своим почтовым пространством? Здесь тоже должен быть выбор. Размещение рекламы в почтовых ящиках - только на основании решения собственников или согласия конкретного абонента", - сказал Нилов РИА Новости.

По его словам, несмотря на то, что в местах общего пользования многоквартирных домов практически всегда есть доски для объявлений, рекламщики предпочитают анонимную рассылку по всем жильцам.

Как отметил Нилов , ежедневно десятки видов листовок, флаеров и всевозможных брошюр заполняют ящики, и для маркетологов это дешево и надежно, а для адресатов регулярных спам-атак - "кучи хлама" в ящиках и подъездах.