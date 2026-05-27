Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили проверить достоверность данных о калорийности продуктов - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:50 27.05.2026
В ГД предложили проверить достоверность данных о калорийности продуктов

Чернышов предложил проверить достоверность данных о калорийности продуктов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил Роспотребнадзору и Роскачеству оценить масштаб проблемы несоответствия фактических показателей КБЖУ на упаковках пищевой продукции тем данным, которые указывают производители.
  • Особое внимание в обращении уделено продукции спортивного, диетического и функционального питания.
  • Чернышов запросил информацию о случаях несоответствия, механизмах контроля и проверке достоверности сведений о калорийности и составе продуктов.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил Роспотребнадзору и Роскачеству оценить масштаб проблемы несоответствия фактических показателей калорийности, белков, жиров и углеводов на упаковках пищевой продукции тем данным, которые указывают производители.
Соответствующее обращение на имя на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой и главы Роскачества Максима Протасова имеется в распоряжении РИА Новости.
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
В ГД предложили установить минимальный стандарт зарплаты медработников
Вчера, 01:08
Как отмечается в документе, особую обеспокоенность вызывает продукция спортивного, диетического и функционального питания, поскольку потребители принимают решения о рационе, снижении веса, лечебном и спортивном питании именно на основании заявленных показателей.
"С учетом социальной значимости данного вопроса и в целях оценки масштабов проблемы и действующих механизмов контроля прошу сообщить, фиксировались ли Роспотребнадзором и Роскачеством случаи несоответствия фактических показателей КБЖУ сведениям, указанным на упаковке пищевой продукции", - сказано в письме.
По словам вице-спикера, независимые лабораторные проверки и публикации в СМИ свидетельствуют о случаях существенного расхождения между заявленными и фактическими показателями, а в отдельных случаях содержание белка в продукции оказывалось в разы ниже указанного на упаковке, а фактическое содержание углеводов - значительно выше заявленного.
Чернышов просит ведомства сообщить, фиксировались ли подобные случаи, сколько их было за последние три года, в отношении каких категорий продукции нарушения выявляются чаще всего и носит ли проблема системный характер.
Также депутат запросил информацию о существовании механизмов обязательного контроля и независимой проверки достоверности сведений о калорийности и составе продуктов.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
В ГД предложили расширить применение расчетного метода начисления НДС
15 мая, 11:47
 
ОбществоБорис Чернышов (депутат)Госдума РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Роскачество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала