04:30 27.05.2026
В Госдуме предложили ввести льготную ипотеку для ученых

Депутат Аксененко предложил ввести льготную ипотеку для ученых

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Госдумы Александр Аксененко предложил разработать специальную программу льготного ипотечного кредитования для научных работников с ученой степенью кандидата или доктора наук.
  • Программа направлена на сохранение и привлечение высококвалифицированных научных кадров и будет реализована по модели действующей льготной ипотеки для IT-специалистов.
  • Процентная ставка по кредиту для ученых может составить не выше 6% годовых с компенсацией банкам недополученных доходов через АО «ДОМ.РФ».
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Аксененко ("Справедливая Россия") предложил разработать специальную программу льготного ипотечного кредитования для научных работников, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук и занятых в стратегически значимых для технологического суверенитета страны направлениях.
Соответствующее обращение на имя главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается рассмотреть вопрос о разработке специальной программы льготного ипотечного кредитования для научных работников, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук и осуществляющих научную, научно-техническую либо научно-педагогическую деятельность по направлениям, имеющим стратегическое значение для обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации", - сказано в письме.
Как отмечается в обращении депутата, инициатива направлена на формирование долгосрочных социальных условий для сохранения и привлечения высококвалифицированных научных кадров.
Предлагается реализовать такую меру по модели действующей льготной ипотеки для работников IT-отрасли.
Процентная ставка по кредиту для ученых, согласно инициативе, может составить не выше 6% годовых с компенсацией банкам недополученных доходов через АО "ДОМ.РФ", а условием сохранения льготной ставки может быть продолжение работы заемщика в научной, образовательной или высокотехнологичной организации по приоритетному направлению.
Круг участников программы предлагается определить по следующим критериям: гражданство РФ, наличие ученой степени кандидата или доктора наук, работа по основному месту в научной организации, вузе или организации реального сектора экономики, которая ведет исследования или подготовку кадров по приоритетным направлениям научно-технологического развития.
По мнению автора инициативы, такая мера повысит привлекательность научной карьеры, поможет закрепить кадры в университетах, научных институтах и лабораториях, а также даст стимул молодым исследователям не уходить из науки после защиты диссертации.
Депутат просит Файзуллина совместно с Минобрнауки, Минфином, Минэкономразвития, Минцифры и АО "ДОМ.РФ" проработать вопрос о введении такой программы.
РоссияИрек Файзуллин"Дом.РФ"Госдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
