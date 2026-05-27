"Статистика удручает". В чем от отчаяния призналась Германия

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Светлана Медведева. В первом квартале 2026-го экономика лишилась 486 тысяч рабочих мест, сообщает Федеральное статистическое управление ФРГ. Пострадала промышленность — но не только. О том, с чем это связано, — в материале РИА Новости.

"Погружается в кризис"

В торговле, транспорте и гостинично-ресторанном бизнесе — минус 81 тысяча, уточняет Bild. В сфере корпоративных услуг — 72, в секторе информационно-коммуникационных технологий — 24.

Промышленность относительно первого квартала прошлого года недосчиталась 171 тысячи рабочих мест. Строительная отрасль — 27 тысяч.

Газета бьет тревогу: рынок труда все глубже погружается в кризис.

"В еврозоне занятость недавно выросла на 0,5 процента, а в ЕС в целом — на 0,6 процента. Таким образом, Германия все больше отстает на рынке труда", — пишет издание.

Когда промышленность три года подряд не восстанавливается, а жилищное строительство падает до 13-летнего минимума, остальные сектора уже не могут остаться в стороне, объясняет генеральный директор компании "ДА-Консалтинг" Даниил Тюнь.

© AP Photo / Matthias Schrader Завод Mercedes в Германии

Четыре причины

Федерация немецкой промышленности (BDI) уже прямо признала, что впереди стагнация, а не восстановление — после того как с 2022-го промышленный выпуск снижался каждый год, говорит Тюнь. И это главная причина снижения занятости.

Вторая причина — слабый внешний спрос: экспорт в Китай в первом квартале упал на 12,5 процента — до 18 миллиардов евро, а это бьет именно по немецкой индустриальной модели.

Третья — дорогой капитал и обвал строительства: количество завершенных жилых объектов в прошлом году сократилось на 18 процентов, до 206,6 тысячи объектов, что неизбежно тянет вниз смежные отрасли.

Четвертая — новый энергетико-сырьевой шок из-за конфликта на Ближнем Востоке, который снова давит на себестоимость по всей цепочке.

Сокращения в торговле, транспорте, гостинично-ресторанном бизнесе, сфере корпоративных услуг и ИКТ — вторичный эффект.

"Когда у производителей меньше заказов, они режут логистику, маркетинг, IT-подряды, консалтинг, офисные площади и найм. Когда стройка встает, проседают перевозки, оптовая торговля материалами, проектные и административные услуги. Когда домохозяйства осторожничают, это бьет по рознице и гостинично-ресторанному бизнесу", — объясняет Тюнь.

И добавляет: проблема не в том, что "заводы болеют", а в том, что немецкая экономика в целом перестала генерировать достаточный спрос на труд.

© AP Photo / Michael Probst Химический завод компании BASF в Людвигсхафене, Германия

К чему идет

От количества занятых зависят производство валового внутреннего продукта и сбор налогов, указывает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления (ГУУ) Максим Чирков.

"Последствия снижения занятости — это социальные проблемы, снижение поступления налогов в бюджет, повышенные расходы государства на социалку", — перечисляет эксперт.

Общее число безработных в Германии — три миллиона восемь тысяч человек. Уровень безработицы — 6,4 процента.

Рост безработицы может привести к снижению потребления, а значит, и к замедлению экономики. Плюс к дальнейшей деиндустриализации страны, поскольку именно автопром, машиностроение и химпром теряют рабочие места быстрее всего, говорит доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве Российской Федерации Артем Пылин.

Европейская комиссия уже в два раза снизила прогноз роста для Германии в этом году: с 1,2 процента до 0,6 процента. Основная причина — высокие цены на энергоносители из-за ближневосточного конфликта.