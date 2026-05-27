Полина Гагарина объяснила, зачем подала второй иск об отмене санкций ЕС

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Певица Полина Гагарина объяснила РИА Новости, что подала второй иск об отмене санкций Евросоюза, чтобы ее музыка была доступна слушателям и за пределами России.
Общий суд Европейского союза зарегистрировал второй иск российской певицы с требованием отменить санкции ЕС. Ответчиком по делу выступает Совет Европейского союза.
"Я бы спокойно отнеслась к наложенным на меня санкциям, если бы мне не заблокировали те музыкальные площадки, где я могла свободно выкладывать свою музыку для моих слушателей. Именно поэтому я подала жалобу в суд по правам человека", - сказала Гагарина, комментируя новый иск.
Как уточнила певица, новый иск был подан в рамках юридической процедуры, начатой еще в 2024 году. Никаких "новых вводных", по ее словам, на данный момент нет.
После введения ограничений Гагарина уже обращалась в суд ЕС с требованием аннулировать санкции. Это дело также продолжает рассматриваться.