16:43 27.05.2026
Полина Гагарина объяснила, зачем подала второй иск об отмене санкций ЕС

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Певица Полина Гагарина. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Певица Полина Гагарина объяснила РИА Новости, что подала второй иск об отмене санкций Евросоюза, чтобы ее музыка была доступна слушателям и за пределами России.
Общий суд Европейского союза зарегистрировал второй иск российской певицы с требованием отменить санкции ЕС. Ответчиком по делу выступает Совет Европейского союза.
"Я бы спокойно отнеслась к наложенным на меня санкциям, если бы мне не заблокировали те музыкальные площадки, где я могла свободно выкладывать свою музыку для моих слушателей. Именно поэтому я подала жалобу в суд по правам человека", - сказала Гагарина, комментируя новый иск.
Как уточнила певица, новый иск был подан в рамках юридической процедуры, начатой еще в 2024 году. Никаких "новых вводных", по ее словам, на данный момент нет.
Евросоюз ввел санкции против певицы в июне 2024 года. В обосновании ограничений Брюссель ссылался, в частности, на участие Гагариной в концертах и мероприятиях, связанных с поддержкой политики российских властей, включая выступление на концерте, посвященном годовщине присоединения Крыма.
После введения ограничений Гагарина уже обращалась в суд ЕС с требованием аннулировать санкции. Это дело также продолжает рассматриваться.
