Полина Гагарина объяснила, зачем подала второй иск об отмене санкций ЕС

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Певица Полина Гагарина объяснила РИА Новости, что подала второй иск об отмене санкций Евросоюза, чтобы ее музыка была доступна слушателям и за пределами России.

Общий суд Европейского союза зарегистрировал второй иск российской певицы с требованием отменить санкции ЕС . Ответчиком по делу выступает Совет Европейского союза.

"Я бы спокойно отнеслась к наложенным на меня санкциям, если бы мне не заблокировали те музыкальные площадки, где я могла свободно выкладывать свою музыку для моих слушателей. Именно поэтому я подала жалобу в суд по правам человека", - сказала Гагарина , комментируя новый иск.

Как уточнила певица, новый иск был подан в рамках юридической процедуры, начатой еще в 2024 году. Никаких "новых вводных", по ее словам, на данный момент нет.

Евросоюз ввел санкции против певицы в июне 2024 года. В обосновании ограничений Брюссель ссылался, в частности, на участие Гагариной в концертах и мероприятиях, связанных с поддержкой политики российских властей, включая выступление на концерте, посвященном годовщине присоединения Крыма