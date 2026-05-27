Запад создает угрозу безопасности на Балтике, заявили в ФСБ

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Антироссийские действия западных соседей России на Балтике создает угрозу безопасности в регионе, заявил первый заместитель директора - руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

"Считаем, что подобное поведение наших западных соседей создает угрозу безопасности в Балтийском регионе", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете"

Он уточнил, что европейские страны пытаются ограничить свободу судоходства России Балтийском море , воспрепятствовать ее морской экономической деятельности в регионе и для этого ищут правовые основания.

Кулишов напомнил, что в европейских СМИ развернута информационная кампания по обвинению России и якобы связанного с ней "теневого флота" в повреждении подводной инфраструктуры, а также нелегальных поставках нефти, создающих экологические угрозы.

Такие вбросы используются в качестве повода для остановки, осмотра и задержания судов в нарушение существующих норм международного морского права, отметил он.

Кроме того, как рассказал Кулишов, Эстония Финляндия не могут пересмотреть договоренность об ограничениях транзитного прохода международных, в частности, российских судов в Финском заливе без нарушения норм международного морского права. Руководитель Пограничной службы РФ сослался на Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.