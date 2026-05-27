Запад создает угрозу безопасности на Балтике, заявили в ФСБ - РИА Новости, 27.05.2026
18:29 27.05.2026 (обновлено: 18:48 27.05.2026)
Запад создает угрозу безопасности на Балтике, заявили в ФСБ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов
Руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов. 27.05.2026
Руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Антироссийские действия западных соседей создают угрозу безопасности в Балтийском регионе, заявил первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
  • Европейские страны пытаются ограничить свободу судоходства России в Балтийском море и воспрепятствовать ее морской экономической деятельности.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Антироссийские действия западных соседей России на Балтике создает угрозу безопасности в регионе, заявил первый заместитель директора - руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
"Считаем, что подобное поведение наших западных соседей создает угрозу безопасности в Балтийском регионе", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете".
Он уточнил, что европейские страны пытаются ограничить свободу судоходства России в Балтийском море, воспрепятствовать ее морской экономической деятельности в регионе и для этого ищут правовые основания.
Кулишов напомнил, что в европейских СМИ развернута информационная кампания по обвинению России и якобы связанного с ней "теневого флота" в повреждении подводной инфраструктуры, а также нелегальных поставках нефти, создающих экологические угрозы.
Такие вбросы используются в качестве повода для остановки, осмотра и задержания судов в нарушение существующих норм международного морского права, отметил он.
Кроме того, как рассказал Кулишов, Эстония и Финляндия не могут пересмотреть договоренность об ограничениях транзитного прохода международных, в частности, российских судов в Финском заливе без нарушения норм международного морского права. Руководитель Пограничной службы РФ сослался на Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.
"Государства не могут заключать соглашения, которые затрагивали и ограничивали бы права других стран. Поэтому "намерения" Таллина и Хельсинки расширить границы национальных вод территориального моря противоречат требованиям Конвенции, поскольку ограничивают права других участников в свободном проходе через Финский залив", - указал Кулишов.
