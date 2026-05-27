В ФСБ заявили о росте рисков ввоза оружия с Украины в Союзное государство

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ РФ Владимир Кулишов заявил о возрастающих рисках ввоза контрабандного оружия и боеприпасов с Украины на территорию Союзного государства России и Белоруссии.
- Он подчеркнул, что такое развитие событий требует от пограничников своевременного и слаженного реагирования на угрозы пограничной безопасности.
- Центральное место занимает реализация согласованной пограничной политики Союзного государства и обеспечение пограничной безопасности на его внешней границе и приграничной территории.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Риски ввоза контрабандного оружия и боеприпасов с Украины на территорию Союзного государства России и Белоруссии возрастают, заявил первый заместитель директора - руководитель Пограничной службы ФСБ РФ Владимир Кулишов.
«
"Мы видим, что западные страны перестали каким-либо образом маскировать свои агрессивные планы по отношению к РФ и Республике Беларусь. Возрастают риски контрабандного перемещения на территорию Союзного государства средств террора – оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ - из зон вооруженных конфликтов, в первую очередь с территории Украины", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете".
Он уточнил, что такое развитие событий требует от российских и белорусских пограничников своевременного и слаженного реагирования на угрозы пограничной безопасности и добавил, что добрососедские связи между РФ и Белоруссией опираются на более чем тридцатилетнюю современную историю сотрудничества в этой сфере.
"Оно носит наиболее многоплановый характер по сравнению с иными сопредельными государствами, с которыми поддерживается взаимодействие по пограничным вопросам", - добавил руководитель Пограничной службы ФСБ.
Центральное место, по его словам, занимает реализация согласованной пограничной политики Союзного государства, а также обеспечение пограничной безопасности на его внешней границе и приграничной территории. Отдельное внимание уделяется технической оснащенности подразделений границы.