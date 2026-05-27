В ФСБ заявили о росте числа провокаций на границе со странами НАТО

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Число провокаций на госгранице РФ со стороны сопредельных стран на восточном фланге НАТО растет, заявил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
"Сосредоточение сил Североатлантического альянса на так называемом восточном фланге сопровождается попытками властей сопредельных государств пересмотреть сложившуюся практику применения договоров о режиме государственной границы, а также ростом провокационных действий с их стороны", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете".
Он уточнил, что, в частности, Финляндия и Эстония с 2022 года в одностороннем порядке по надуманным предлогам неоднократно изменяли порядок пропуска через государственную границу лиц и транспортных средств. Так сокращалось время работы пунктов пропуска, необоснованно усиливались ограничения на пересечение границы, ужесточались процедуры контроля.
Предпринятые ими действия, по словам Кулишова, зачастую нарушают права и ущемляют интересы как собственных граждан, так и россиян.
Руководитель Погранслужбы добавил, что финские пограничники возвели инженерные заграждения в местах, не предусмотренных действующим Договором о режиме советско-финляндской государственной границы и о порядке урегулирования пограничных инцидентов от 23 июня 1960 года.