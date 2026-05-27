Рейтинг@Mail.ru
В ФСБ заявили о росте числа провокаций на границе со странами НАТО - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:12 27.05.2026
В ФСБ заявили о росте числа провокаций на границе со странами НАТО

Кулишов: на границе с восточными странами НАТО растет число провокаций

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число провокаций на границе со странами восточного фланга НАТО растет, заявил руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов.
  • В частности, Хельсинки и Таллин с 2022 года в одностороннем порядке неоднократно изменяли порядок пропуска через госграницу лиц и транспортных средств.
  • Кроме того, финские пограничники возвели инженерные заграждения в местах, не предусмотренных действующим Договором о режиме советско-финляндской государственной границы.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Число провокаций на госгранице РФ со стороны сопредельных стран на восточном фланге НАТО растет, заявил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
"Сосредоточение сил Североатлантического альянса на так называемом восточном фланге сопровождается попытками властей сопредельных государств пересмотреть сложившуюся практику применения договоров о режиме государственной границы, а также ростом провокационных действий с их стороны", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете".
Он уточнил, что, в частности, Финляндия и Эстония с 2022 года в одностороннем порядке по надуманным предлогам неоднократно изменяли порядок пропуска через государственную границу лиц и транспортных средств. Так сокращалось время работы пунктов пропуска, необоснованно усиливались ограничения на пересечение границы, ужесточались процедуры контроля.
Предпринятые ими действия, по словам Кулишова, зачастую нарушают права и ущемляют интересы как собственных граждан, так и россиян.
Руководитель Погранслужбы добавил, что финские пограничники возвели инженерные заграждения в местах, не предусмотренных действующим Договором о режиме советско-финляндской государственной границы и о порядке урегулирования пограничных инцидентов от 23 июня 1960 года.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
СМИ: НАТО создаст структуру для быстрого развертывания войск в Прибалтике
26 мая, 18:15
 
В миреРоссияФинляндияЭстонияВладимир КулишовНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала