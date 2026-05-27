Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише. Архивное фото

В ФСБ заявили о росте числа провокаций на границе со странами НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ Число провокаций на границе со странами восточного фланга НАТО растет, заявил руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов.

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Число провокаций на госгранице РФ со стороны сопредельных стран на восточном фланге НАТО растет, заявил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

"Сосредоточение сил Североатлантического альянса на так называемом восточном фланге сопровождается попытками властей сопредельных государств пересмотреть сложившуюся практику применения договоров о режиме государственной границы, а также ростом провокационных действий с их стороны", - сказал Кулишов в интервью " Российской газете ".

Он уточнил, что, в частности, Финляндия Эстония с 2022 года в одностороннем порядке по надуманным предлогам неоднократно изменяли порядок пропуска через государственную границу лиц и транспортных средств. Так сокращалось время работы пунктов пропуска, необоснованно усиливались ограничения на пересечение границы, ужесточались процедуры контроля.

Предпринятые ими действия, по словам Кулишова, зачастую нарушают права и ущемляют интересы как собственных граждан, так и россиян.