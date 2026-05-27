Рейтинг@Mail.ru
В ФСБ заявили, что риски украинских терактов в приграничье сохраняются - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 27.05.2026
В ФСБ заявили, что риски украинских терактов в приграничье сохраняются

Кулишов: сохраняются риски украинских террористических атак в приграничье

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРуководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов
Руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов заявил о сохранении рисков украинских террористических атак в приграничье Брянской, Курской и Белгородской областей.
  • Он уточнил, что на это указывают попытки забросить на территорию России украинские диверсионно-разведывательные группы для совершения диверсий на объектах критически важной инфраструктуры.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Сохраняются риски украинских террористических атак в приграничье Брянской, Курской, Белгородской областей, заявил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
"Сохраняются риски террористических атак в приграничье Брянской, Курской и Белгородской областей", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете".
Он уточнил, что на это указывают попытки забросить на территорию России украинские диверсионно-разведывательные группы для совершения диверсий на объектах критически важной гражданской и военной инфраструктуры.
Задержание жителя Рязанской области, подозреваемого в сотрудничестве с ГУР МО Украины - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
ФСБ задержала украинского агента, шпионившего в Рязанской области
Вчера, 09:46
 
БезопасностьРоссияБелгородская областьВладимир КулишовФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала