В ФСБ заявили, что риски украинских терактов в приграничье сохраняются

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Сохраняются риски украинских террористических атак в приграничье Брянской, Курской, Белгородской областей, заявил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
"Сохраняются риски террористических атак в приграничье Брянской, Курской и Белгородской областей", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете".
Он уточнил, что на это указывают попытки забросить на территорию России украинские диверсионно-разведывательные группы для совершения диверсий на объектах критически важной гражданской и военной инфраструктуры.