18:08 27.05.2026 (обновлено: 18:16 27.05.2026)
Кулишов: ФСБ наращивает потенциал на границе с недружественными странами Европы

Руководитель Пограничной службы ФСБ РФ Владимир Кулишов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пограничная служба ФСБ России наращивает свой потенциал на границе с недружественными государствами Европы.
  • Совершенствуется совместная деятельность с подразделениями Вооруженных сил России, Росгвардии, МВД России и органами исполнительной власти по защите и охране государственной границы.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Пограничная служба с учетом внешних угроз наращивает свой потенциал на границе с недружественными государствами Европы, заявил первый замдиректора - руководитель погранслужбы ФСБ России Владимир Кулишов.
"С учетом сложившихся угроз национальной безопасности в регионе продолжаем последовательно наращивать потенциал пограничных органов на границе с недружественными государствами Европы, а также совершенствуем совместную деятельность с подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации, Росгвардии, МВД России, органами исполнительной власти по защите и охране государственной границы Российской Федерации", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете".
ЕвропаРоссияВладимир КулишовФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
