В ФСБ рассказали о попытках ЕС ограничить морскую деятельность России
18:06 27.05.2026
В ФСБ рассказали о попытках ЕС ограничить морскую деятельность России

ФСБ: Европа ищет способы ограничить морскую экономическую деятельность России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны Европы активно ищут основания для искусственных ограничений морской экономической деятельности РФ, заявил руководитель пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
  • В европейских СМИ развернута информационная кампания по обвинению России и якобы связанного с ней «теневого флота» в повреждении подводной инфраструктуры и нелегальных поставках нефти.
  • Намерения Эстонии и Финляндии расширить границы национальных вод территориального моря противоречат требованиям Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, поскольку ограничивают права других участников в свободном проходе через Финский залив.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Страны Европы активно ищут основания для искусственных ограничений морской экономической деятельности РФ, заявил первый заместитель директора – руководитель пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
«
"Мы видим, что европейские страны активно ведут совместный поиск правовых оснований для создания искусственных ограничений на осуществление морской экономической деятельности Российской Федерации как в Балтийском море, так и в других акваториях Мирового океана", - рассказал Кулишов в интервью "Российской газете".
В европейских СМИ развернута информационная кампания по обвинению России и якобы связанного с ней "теневого флота" в повреждении подводной инфраструктуры, а также нелегальных поставках нефти, создающих экологические угрозы, добавил он.
«
"Информационные вбросы используются в качестве повода для остановки, осмотра и задержания судов, перевозящих грузы в интересах российских участников внешнеэкономической деятельности, кораблями береговых охран и военно-морских сил недружественных государств в нарушение существующих норм международного морского права", - отметил глава погранслужбы ФСБ.
Целью таких акций является побуждение партнеров по ЕС к изменению правил судоходства на Балтике, пояснил Кулишов.
"Однако пересмотреть действующую договоренность о самоограничениях Эстонии и Финляндии в интересах создания международного судоходного коридора в Финском заливе невозможно без нарушения норм международного морского права. Так, согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., государства не могут заключать соглашения, которые затрагивали и ограничивали бы права других стран", - сказал он.
Намерения Таллина и Хельсинки расширить границы национальных вод территориального моря противоречат требованиям Конвенции, поскольку ограничивают права других участников в свободном проходе через Финский залив, заключил Кулишов.
В миреРоссияФинский заливЕвропаВладимир КулишовФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ЕвросоюзООН
 
 
