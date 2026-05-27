ФСБ задержала украинского агента, шпионившего в Рязанской области

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В Рязанской области задержали украинского агента, собиравшего данные о военных объектах и участниках спецоперации, сообщил ЦОС ФСБ России.
"Задержан гражданин России 1985 года рождения, причастный к разведывательной деятельности в интересах ГУР МО Украины", — говорится в заявлении.
По данным ведомства, злоумышленник через Telegram установил и поддерживал связь с представителем разведслужбы противника. Начиная с прошлого года он передавал информацию об объектах Минобороны, транспортно-промышленного и топливно-энергетического комплексов региона, а также о бойцах СВО.
