ФСБ задержала украинского агента, шпионившего в Рязанской области

09:46 27.05.2026 (обновлено: 14:45 27.05.2026)
ФСБ задержала украинского агента, передававшего данные об объектах под Рязанью

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ задержала украинского агента, передававшего данные об объектах Минобороны, транспортно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, а также о бойцах СВО в Рязанской области.
  • Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В Рязанской области задержали украинского агента, собиравшего данные о военных объектах и участниках спецоперации, сообщил ЦОС ФСБ России.
"Задержан гражданин России 1985 года рождения, причастный к разведывательной деятельности в интересах ГУР МО Украины", — говорится в заявлении.
По данным ведомства, злоумышленник через Telegram установил и поддерживал связь с представителем разведслужбы противника. Начиная с прошлого года он передавал информацию об объектах Минобороны, транспортно-промышленного и топливно-энергетического комплексов региона, а также о бойцах СВО.
Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.
