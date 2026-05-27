Ливанские фермеры обвинили Израиль в применении фосфора

Краткий пересказ от РИА ИИ Израильская армия применила зажигательные боеприпасы с белым фосфором против ливанских фермеров, заявил глава объединения фермеров юга Ливана Мухаммед Хусейни.

Удары привели к гибели большого количества фермеров, среди которых были граждане Ливана, Сирии и Палестины.

Интенсивное применение белого фосфора привело к уничтожению сельскохозяйственных земель и урожая на юге Ливана.

БЕЙРУТ, 27 мая — РИА Новости. Израильская армия вновь применила зажигательные боеприпасы с белым фосфором против фермеров во время сбора урожая на юге Ливана, заявил РИА Новости глава объединения фермеров юга Ливана Мухаммед Хусейни.

"Израильская армия вновь использовала запрещенные международным правом зажигательные бомбы с белым фосфором непосредственно против фермеров, когда они собирали урожай на своих землях на юге Ливана", — сказал Хусейни.

По его словам, израильские удары привели к гибели большого количества фермеров, среди которых были граждане Ливана, Сирии и Палестины, работавшие на сельскохозяйственных землях юга страны.

Хусейни отметил, что интенсивное применение белого фосфора при ударах по южным районам Ливана привело к полному уничтожению ряда сельскохозяйственных земель и сожжению урожая.

"Белый фосфор наносит ущерб не только текущему сезону, но и будущим урожаям. Он вредит воде, земле, почве, многолетним деревьям, а также животноводству, птицеводству и пчеловодческим хозяйствам", — добавил собеседник агентства.

Белый фосфор является воскообразным химическим веществом, которое воспламеняется при контакте с кислородом. В военных целях его используют для создания дымовых завес и освещения поля боя, однако его зажигательные свойства могут вызывать тяжелые поражения. Применение таких боеприпасов против гражданского населения запрещено международным правом.