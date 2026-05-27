ПАРИЖ, 27 мая - РИА Новости. Депутат Европарламента от французской правой партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани указал на двойные стандарты в политике Евросоюза в связи с отсутствием осуждения со стороны ЕС перезахоронения останков одного из лидеров "Организации украинских националистов"* (ОУН*) Андрея Мельника.
Перезахоронение останков Мельника прошло 25 мая в Киевской области. Владимир Зеленский, чей дед воевал в Великую Отечественную войну на стороне СССР, в понедельник принял участие в этом событии.
Помимо этого, евродепутат напомнил, что ЕС избирательно борется с историческими ревизионистами в ходе своего противодействия "пережиткам прошлого".
Боевое крыло ОУН* - "Украинская повстанческая армия"* (УПА*) - воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
Сам Мельник в годы Великой Отечественной войны стремился к сотрудничеству с Адольфом Гитлером и даже обращался к нему с письмом, в котором просил дать украинской молодежи "принять участие в крестовом походе против большевистского варварства".
* Экстремистские организации, запрещенные в России.