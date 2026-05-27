"Они не понимают". Ответ Европы на предупреждение России поразил Запад

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Европейские страны не осознают серьезность предупреждения МИД России, заметил ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон.
"Россияне ясно дают понять, что готовятся к эскалации после недавних событий. Европейцы не понимают, как происходит эскалация, и продолжают вести себя так, будто война — это повод для игры на публику. Нет ответственных людей. Ситуация может стремительно стать хуже", — написал он в социальной сети X.
Накануне представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что Евросоюз не намерен эвакуировать своих дипломатов из Киева на фоне предупреждения МИД России.
В понедельник российское ведомство заявило, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС России приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.