09:35 27.05.2026
"Они не понимают". Ответ Европы на предупреждение России поразил Запад

Пилкингтон: Европа не осознает вес предупреждения России

© REUTERS / Yves Herman — Флаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон отметил, что европейские страны не осознают серьезность предупреждения МИД России.
  • Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что Евросоюз не намерен эвакуировать своих дипломатов из Киева.
  • МИД России рекомендовал иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Европейские страны не осознают серьезность предупреждения МИД России, заметил ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон.
"Россияне ясно дают понять, что готовятся к эскалации после недавних событий. Европейцы не понимают, как происходит эскалация, и продолжают вести себя так, будто война — это повод для игры на публику. Нет ответственных людей. Ситуация может стремительно стать хуже", — написал он в социальной сети X.

Накануне представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что Евросоюз не намерен эвакуировать своих дипломатов из Киева на фоне предупреждения МИД России.
В понедельник российское ведомство заявило, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС России приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
