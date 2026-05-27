Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Единая Россия" возьмет на себя защиту прав студентов при использовании искусственного интеллекта при подготовке и оценке выпускных работ.
- Поводом для обсуждения этой темы стало обращение студентов, которые не могут сдать выпускные работы из-за якобы использованных в них текстов, сгенерированных ИИ.
- Секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев отметил, что в оценке выпускных работ должны участвовать и преподаватели, а не только информационные системы.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. "Единая Россия" защитит права студентов при использовании искусственного интеллекта при подготовке и оценке выпускных работ, сообщили на сайте партии.
В среду прошел тематический круглый стол с участием преподавателей, студентов и работодателей. Поводом для встречи стали обращения студентов, которые не могут сдать выпускные работы из-за якобы использованных в них текстов, сгенерированных ИИ.
"Единая Россия" защитит права студентов при использовании ИИ в образовании. Речь идет о применении искусственного интеллекта при подготовке и оценке квалификационных (выпускных) работ", — говорится в публикации.
Секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев отметил, что в этом вопросе должна быть организована комплексная работа, чтобы исключить ситуации, когда студентам приходится переписывать работы.
"Правовое регулирование применения искусственного интеллекта — это сфера, в которой пока много пробелов. Впереди — этап поиска оптимальных решений. Нельзя к этому подходить однобоко — когда курсовые, дипломные работы пропускаются через информационную систему и только на этом основании им дается оценка", — цитируют Якушева на сайте партии.
Он отметил, что в проверке работ должны быть также задействованы сами преподаватели.
