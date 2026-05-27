Энергодар ночью подвергся атаке ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Энергодар ночью подвергся одной из самых тяжелых атак ВСУ, применялись FPV-дроны и тяжелые гексокоптеры, заявила в среду РИА Новости представитель ЗАЭС Евгения Яшина.

По ее данным, удары наносились по объектам энергоснабжения, городской инфраструктуре и жилому фонду. Повреждения получили кровли домов. На данный момент информации о пострадавших не поступало, сообщила она.