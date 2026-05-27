Энергодар ночью подвергся атаке ВСУ
08:53 27.05.2026 (обновлено: 09:15 27.05.2026)
Энергодар ночью подвергся атаке ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энергодар подвергся масштабной атаке беспилотников ВСУ, применялись FPV-дроны и тяжелые гексокоптеры.
  • Удары наносились по объектам энергоснабжения, городской инфраструктуре и жилому фонду, часть районов осталась без электроснабжения, повреждены кровли домов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Энергодар ночью подвергся одной из самых тяжелых атак ВСУ, применялись FPV-дроны и тяжелые гексокоптеры, заявила в среду РИА Новости представитель ЗАЭС Евгения Яшина.
"Минувшая ночь стала одной из самых тяжелых для Энергодара за все последнее время, город подвергся масштабной атаке беспилотников... В настоящее время в Энергодаре серьезные перебои со связью, часть районов остается без электроснабжения", - заявила Яшина.
По ее данным, удары наносились по объектам энергоснабжения, городской инфраструктуре и жилому фонду. Повреждения получили кровли домов. На данный момент информации о пострадавших не поступало, сообщила она.
