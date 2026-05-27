Инфекционист рассказал, может ли Эбола изменить свои свойства

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вероятность того, что вирус Эбола изменит свои свойства и станет опаснее, является низкой.
- Вариант Бундибугио, как и другие типы вируса Эбола, отличается высокой патогенностью, но низкой заразностью.
- Эффективных вакцин и специфических противовирусных средств против вируса Эбола на сегодняшний день нет, но многое зависит от готовности систем здравоохранения обеспечивать терапию и наблюдение за заболевшим, а также от применения профилактических мер.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Вероятность того, что вирус Эбола изменит свои свойства и станет опаснее, является низкой, рассказал РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского университета Иван Коновалов.
"Вирус Эбола довольно стабилен, его изменчивость во много раз ниже таких распространенных ежегодных инфекций, как грипп или энтеровирус. Таким образом, ожидать появления принципиально новых качеств у вируса, вызвавшего текущую вспышку, сомнительно", - сказал Коновалов.
Роспотребнадзор зарегистрировал новый тест для выявления Эболы
15 января, 03:25
Он также уточнил, что вариант Бундибугио, как и другие типы вируса Эбола, отличается высокой патогенностью, но низкой заразностью. Однако на сегодняшний день эффективных вакцин и специфических противовирусных средств против него нет.
"Тем не менее многое зависит от готовности систем здравоохранения обеспечивать терапию и наблюдение за заболевшим. А также обеспечивать население профилактическими мерами (маски, костюмы и пр.), диагностировать и изолировать больных для предотвращения распространения заболевания", - заключил он.
Лихорадка Эбола - острое инфекционное заболевание, вызванное филовирусом. Среди симптомов заболевания можно выделить лихорадку, слабость, мышечную и головную боли, боли в горле и животе, рвоту, диарею, сыпь, в некоторых случаях не исключены кровотечения.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения. Число предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эбола превысило 900, включая 101 подтвержденный.
Онищенко оценил опасность Эболы
17 мая, 13:03