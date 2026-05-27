09:24 27.05.2026
Ракова рассказала, как московские школьники готовятся к ЕГЭ

Более 2,5 млн москвичей воспользовались сервисами "МЭШ" для подготовки к ЕГЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Столичные школьники и педагоги более 2,5 миллиона раз воспользовались сервисами "МЭШ" для подготовки к ЕГЭ.
  • Видеоразборы заданий в "МЭШ" были просмотрены более 1,7 миллиона раз.
  • Ученики чаще всего смотрели видеоразборы заданий по русскому языку и профильной математике, а также пользовались сервисами с тестами, онлайн-курсами и рекомендациями педагогов.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более 2,5 миллиона раз столичные школьники и педагоги воспользовались сервисами "МЭШ" для подготовки к ЕГЭ, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В этом учебном году столичные школьники и педагоги более 2,5 миллиона раз обратились к ресурсам "МЭШ" для подготовки к ЕГЭ. Только видеоразборы заданий были просмотрены более 1,7 миллиона раз", - рассказала Ракова.
По словам заммэра, в сервисе можно посмотреть видеоразбор сложной задачи, пройти тест с автопроверкой и сразу увидеть свои слабые места, пройти онлайн-курс или воспользоваться ИИ-репетитором.
"Он объясняет экзаменационные задания в формате диалога, разбирает каждый шаг решения и подстраивается под уровень ученика. Такой формат позволяет ребятам не просто повторять материал, а понимать логику выполнения задания и, что важнее, видеть собственный прогресс", - добавила она.
Ракова уточнила, что чаще всего ученики смотрели видеоразборы заданий по русскому языку и профильной математике, а также пользовались сервисами с тестами, онлайн-курсами и рекомендациями педагогов.
