Ракова рассказала, как московские школьники готовятся к ЕГЭ

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более 2,5 миллиона раз столичные школьники и педагоги воспользовались сервисами "МЭШ" для подготовки к ЕГЭ, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В этом учебном году столичные школьники и педагоги более 2,5 миллиона раз обратились к ресурсам "МЭШ" для подготовки к ЕГЭ. Только видеоразборы заданий были просмотрены более 1,7 миллиона раз", - рассказала Ракова

По словам заммэра, в сервисе можно посмотреть видеоразбор сложной задачи, пройти тест с автопроверкой и сразу увидеть свои слабые места, пройти онлайн-курс или воспользоваться ИИ-репетитором.

"Он объясняет экзаменационные задания в формате диалога, разбирает каждый шаг решения и подстраивается под уровень ученика. Такой формат позволяет ребятам не просто повторять материал, а понимать логику выполнения задания и, что важнее, видеть собственный прогресс", - добавила она.