Ефимов: в Москве ввели в эксплуатацию еще 165 объектов недвижимости

11:08 27.05.2026
Ефимов: за четыре месяца в Москве ввели в эксплуатацию 165 объектов недвижимости

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В Москве за четыре месяца 2026 года возвели и ввели в эксплуатацию 165 объектов недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"За четыре месяца 2026 года в Москве построили и ввели в эксплуатацию 165 новых объектов общей площадью около 4,3 миллиона квадратных метров. Из них примерно 1,4 миллиона приходится на нежилую недвижимость, среди которой детские сады, школы, образовательные комплексы, медицинские, спортивные и культурно-просветительские объекты", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
В сообщении отмечается, что также в городе с начала года возвели 17 административно-деловых зданий. Новые объекты недвижимости построили во всех административных столичных округах. Так, на улице Лобачевского появился медицинский центр на 600 посещений в смену. Площадь семиэтажного здания составляет свыше 10 тысяч "квадратов".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Коммунарке завершилось строительство детского сада на 350 мест.
 
