Роспотребнадзор взаимодействует со странами Африки в сфере борьбы с Эболой

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор взаимодействует с Угандой, Республикой Конго и Бурунди по борьбе с лихорадкой Эбола, сообщили в ведомстве.
Роспотребнадзор в рамках двустороннего взаимодействия оказывает консультативно-методическую и практическую помощь странам Африки в противодействии распространению лихорадки Эбола.
"В настоящее время в Уганде работает группа специалистов, ученых и экспертов Роспотребнадзора. Они оказывают консультативно-методическую и практическую помощь коллегам в противодействии инфекции, используя новейшие российские тест-системы. Также взаимодействие организовано с Республикой Конго и Бурунди", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. По последним данным, в ДРК с подозрением на Эболу скончался 221 человек. Прежняя вспышка лихорадки в Демократической Республике Конго завершилась в октябре 2025 года.