На российской границе усилили контроль из-за вспышки Эболы в Африке

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. На КПП у российской границы усилили санитарный контроль из-за вспышки лихорадки Эбола в странах Африки, сообщил Роспотребнадзор.
"В пунктах пропуска на государственной границе усилен санитарно-карантинный контроль за состоянием здоровья граждан, прибывающих из регионов с повышенным риском заражения. Также используется АИС "Периметр", — говорится в заявлении ведомства на платформе "Макс".
Там уточнили, что завозных случаев заболевания в России не выявили, а вероятность его распространения внутри страны отсутствует.
Тем не менее Роспотребнадзор предупредил: появление после поездки лихорадки, цефалгии, мышечной боли, слабости, тошноты, рвоты, диареи и сыпи — повод как можно скорее обратиться к врачу.
Вспышка Эболы штамма Bundibugyo произошла в ДР Конго и Уганде в середине мая. Почти сразу ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для других стран. По последним данным, число предполагаемых случаев заражения превысило 900, включая 101 подтвержденный, погиб как минимум 221 человек.