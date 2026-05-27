10:24 27.05.2026
Заболевших Эболой американцев будут отправлять в Кению на лечение

Сотрудница лаборатории. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США будут отправлять заболевших лихорадкой Эбола американцев в Кению на лечение.
  • В этой стране планируется создание специального центра для лечения граждан США от лихорадки Эбола и для карантина тех, кто контактировал с инфицированными.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. США будут отправлять заболевших лихорадкой Эбола американцев в Кению на лечение, сообщает газета New York Times со ссылкой на трех людей, знакомых с планами.
"Администрация планирует отправлять в Кению американских граждан, которые столкнулись с вирусом Эбола… для наблюдения и лечения", - пишет издание.
По данным газеты, США хотят таким образом предотвратить возвращение зараженных Эболой граждан обратно в Штаты.
По информации газеты, американские власти планируют создать в Кении специальный центр для лечения своих граждан от смертельно опасной лихорадки. Издание подчеркивает, что туда будут направлять не только зараженных американцев, но и тех, кто контактировал с инфицированными, для прохождения карантина.
В то же время издание отмечает, что Штаты уже направили одного заразившегося американского медика на лечение в Германию и транспортировали еще шестерых граждан США для наблюдения в Германию и Чехию.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. По последним данным, в ДРК с подозрением на Эболу скончался 221 человек. Прежняя вспышка лихорадки в Демократической Республике Конго завершилась в октябре 2025 года.
