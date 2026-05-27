В банках рассказали, есть ли дефицит долларов в России

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Дефицита долларов в России нет, несмотря на рост спроса на эту валюту в стране, рассказали РИА Новости в Сбербанке и ПСБ.
"Дефицита наличных долларов в Сбербанке на текущий момент не наблюдаем", - отметили в пресс-службе банка. Спрос на иностранную валюту среди физических лиц - клиентов Сбербанка с середины апреля вырос в 1,5 раза.
"Наши отделения располагают достаточным объемом наличных долларов США, в том числе нового образца, чтобы полностью покрыть возросший спрос", - отметили в ПСБ.
Основной рост показателя пришелся на апрель-май, с начала года спрос на доллары в отделениях банка увеличился почти в два раза, сказал РИА Новости начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ Юрий Латанов.
Такой рост спроса в банках объяснили приближением сезона отпусков и снижением курсов евро и доллара, что стимулирует граждан к покупке валюты.
Официальный курс доллара от ЦБ РФ за два месяца - с 20 марта по 26 мая - упал на 13,29 рубля, или на 15,7%, с 84,84 рубля до 71,55 рубля. Внебиржевой курс американской валюты опускался в прошлую среду до 70,08 рубля - минимума с 8 февраля 2023 года. На этом фоне появились прогнозы падения доллара до 65 рублей.