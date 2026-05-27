Рейтинг@Mail.ru
В ДНР 11 человек пострадали из-за атак украинских дронов - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:19 27.05.2026
В ДНР 11 человек пострадали из-за атак украинских дронов

В ДНР 11 человек, включая 9 сотрудников МЧС, пострадали из-за атак дронов ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За сутки в ДНР из-за атак украинских БПЛА ранены 11 мирных жителей, включая девять сотрудников МЧС.
  • Повреждены шесть жилых домов, 12 объектов гражданской инфраструктуры и транспорт в нескольких районах ДНР.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. За сутки из-за атак украинских БПЛА в ДНР ранены 11 мирных жителей, включая девять сотрудников МЧС РФ, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Одиннадцать мирных жителей республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии. Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Украинские "Белые ангелы" угрожали забрать ребенка у родителей в ДНР
26 мая, 01:19
Он уточнил, что при тушении пожара в Макеевке, вызванного атакой украинского БПЛА, пострадали восемь сотрудников МЧС России, также тяжелые ранения получил мужчина. При этом, по словам Пушилина, в Зугрэсе при повторной атаке ударного беспилотника был ранен сотрудник МЧС РФ.
Кроме того, один мужчина пострадал в Центрально-Городском районе Горловки в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА, добавил глава республики.
"Повреждены шесть жилых домостроений, 12 объектов гражданской инфраструктуры, спецтехника, грузовой и легковые автомобили в Калининском и Куйбышевском районах Донецка, Красногвардейском и Советском районах Макеевки, городских округах Харцызск, Иловайск и Дебальцево", - заключил Пушилин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала