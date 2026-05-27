В ДНР 11 человек пострадали из-за атак украинских дронов

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. За сутки из-за атак украинских БПЛА в ДНР ранены 11 мирных жителей, включая девять сотрудников МЧС РФ, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Одиннадцать мирных жителей республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии. Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Кроме того, один мужчина пострадал в Центрально-Городском районе Горловки в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА, добавил глава республики.
"Повреждены шесть жилых домостроений, 12 объектов гражданской инфраструктуры, спецтехника, грузовой и легковые автомобили в Калининском и Куйбышевском районах Донецка, Красногвардейском и Советском районах Макеевки, городских округах Харцызск, Иловайск и Дебальцево", - заключил Пушилин.
