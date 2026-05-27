Девять спасателей в ДНР пострадали в среду из-за атак украинских дронов

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Девять спасателей пострадали в среду из-за атак украинских дронов в Донецкой Народной Республике, сообщили в МЧС ДНР.
"В полночь в Зугрэсе в результате сброса взрывоопасного предмета произошел пожар. На момент прибытия подразделений огнем был охвачен газовый резервуар. Спустя полчаса дрон вновь атаковал заправку. К сожалению, ранение получил командир отделения", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
Подчеркивается, что ему была оперативно оказана первая помощь, сейчас он проходит амбулаторное лечение.