Академик Дедов рассказал, о чем говорил с Путиным
11:27 27.05.2026
Академик Дедов рассказал, о чем говорил с Путиным

Академик Дедов обсудил с Путиным развитие эндокринологии в регионах

  • Герой Труда, президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иван Дедов обсудил с президентом России Владимиром Путиным развитие эндокринологии в регионах.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Герой Труда, президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иван Дедов сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным развитие эндокринологии в регионах.
Ранее Путин вручил Дедову орден Святого апостола Андрея Первозванного.
"У меня состоялся разговор с Владимиром Владимировичем. Мы с ним пошушукались, так сказать. Я думаю, что мы найдем какие-то решения для более широкого развития эндокринологии именно в регионах, именно в других, так сказать, точках роста", - сказал Дедов на открытии конгресса эндокринологии.
Национальный конгресс эндокринологов с международным участием "Персонализированная медицина в эндокринологии: от фундаментальной науки до практического здравоохранения" проходит в Москве 26-29 мая.
