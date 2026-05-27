ЖЕНЕВА, 27 мая - РИА Новости. Число случаев заражения хантавирусом возросло до 13 после того, как власти Испании сообщили о новом случае среди пассажиров лайнера MV Hondius на карантине, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Испания сообщила о новом случае заболевания среди пассажиров, находящихся на карантине, в результате чего общее число случаев достигло 13", - написал он в Х.
В ВОЗ отметили, что со 2 мая новых смертельных случаев не зарегистрировано.
"Общее число смертей остается неизменным: три из 13 зарегистрированных случаев. Ситуация остается стабильной. Заболевшие пассажиры получают необходимую помощь, остальные остаются на карантине", - отметил Гебрейесус.
ВОЗ находится в тесном контакте со всеми соответствующими правительствами, добавил он.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Судно прибыло 10 мая к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы, после чего судно с членами экипажа направилось в Роттердам. Лайнер прибыл в порт Роттердама 18 мая, иностранных членов экипажа отправили на карантин в портовую зону.