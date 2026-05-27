ЖЕНЕВА, 27 мая - РИА Новости. Число случаев заражения хантавирусом возросло до 13 после того, как власти Испании сообщили о новом случае среди пассажиров лайнера MV Hondius на карантине, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.