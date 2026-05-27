В Роскачестве рассказали, как выбрать вкусную черешню
15:29 27.05.2026
В Роскачестве рассказали, как выбрать вкусную черешню

В Роскачестве советуют выбирать ровно окрашенную черешню и с зеленой плодоножкой

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ярко и ровно окрашенная черешня с зеленой сухой плодоножкой — признак свежести, матовая поверхность ягод без "хвостика" говорит о длительном хранении, рассказали в Роскачестве.
  • Качественная черешня должна быть упругой на ощупь, а спелая сладкая ягода источает легкий аромат.
  • Перед употреблением черешню необходимо тщательно мыть, даже если она кажется визуально чистой, и стоит избегать плодов с трещинами, вмятинами и признаками гниения.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В Роскачестве советуют выбирать ярко и ровно окрашенную черешню и с зеленой сухой плодоножкой - это признаки свежести, а если ягоды матовые и без "хвостика", значит их долго хранили, рассказали в ведомстве.
"Прежде всего специалисты рекомендуют оценивать внешний вид и цвет плодов. Стоит отдавать предпочтение ягодам с насыщенным, равномерным окрасом, характерным для сорта. Яркий блеск и наличие сухой зеленой плодоножки - это признаки свежести, тогда как матовая поверхность и отсутствие "хвостика" служат маркерами длительного хранения", - рассказали в Роскачестве "Ленте.ру".
В ведомстве также отметили, что следует обратить внимание на упругость и плотность черешни. Качественная ягода должна быть упругой на ощупь. Если плоды слишком мягкие, то, скорее всего, они уже перезрели или начали портиться, а слишком твердые, наоборот, не дозрели. Косвенным, но показательным критерием является запах: спелая сладкая черешня источает легкий аромат, а его отсутствие говорит о том, что ягоду сорвали зеленой и она не успела набрать вкус, пояснили в ведомстве.
"Перед употреблением черешню необходимо тщательно мыть, даже если она кажется визуально чистой. При выборе стоит избегать плодов с трещинами, вмятинами и признаками гниения", - подчеркнули в Роскачестве.
