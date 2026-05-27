Врач рассказала, кому не рекомендуется есть много черешни

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Переедать суточную норму черешни опасно при диабете и инсулинорезистентности.
- Оптимальная порция черешни: 150–300 граммов в день для взрослого, для детей дозировка зависит от возраста.
- Черешня богата антоцианами, калием и витамином С, полезна для сердца, сосудов и иммунитета при умеренном потреблении.
ВЛАДИВОСТОК, 27 мая - РИА Новости. Переедать суточную норму черешни опасно при диабете и инсулинорезистентности, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.
"Оптимальная порция черешни: 150-300 граммов в день для взрослого - это около десяти-20 средних ягод. Для детей с одного года - 30-50 граммов, с трех лет - 80-100 граммов, с семи лет - 150-200 граммов. Особенно важно контролировать порции при диабете и инсулинорезистентности в связи с высоким содержанием фруктозы", - сказала Ямилова.
Собеседница агентства отметила, что, помимо этого, при избыточном потреблении простые сахара и большое количество клетчатки в составе черешни могут оказать слабительный эффект.
"Черешня богата антоцианами, калием и витамином С, полезна для сердца, сосудов и иммунитета при умеренном потреблении", - добавила Ямилова.
Врач рассказал, как питаться перед экзаменами
26 мая, 03:36