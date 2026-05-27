В некоторых областях Украины пропал свет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В трех областях Украины пропал свет из-за повреждения энергетической инфраструктуры.
- Электричества также нет в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Часть абонентов в пяти областях Украины остаются без электроснабжения, сообщила в среду украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"На утро есть новые обесточивания в Донецкой (подконтрольной Киеву части - ред.), Днепропетровской, Запорожской (подконтрольной Киеву части - ред.), Сумской и Харьковской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
По информации компании, это связано с повреждением энергетической инфраструктуры.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.