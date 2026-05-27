Минфин скорректирует параметры бюджета, заявил Силуанов

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Минфин РФ скорректирует параметры бюджета из-за изменения макроусловий и необходимости дополнительной концентрации ресурсов на приоритетных направлениях, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Изменятся ли параметры бюджета? Да. Причина - в изменении макроусловий по сравнению с ранее планировавшимися, а также необходимости дополнительной концентрации ресурсов на важных приоритетных направлениях", - сказал Силуанов в интервью газете "Коммерсант".
При этом Минфин делает все необходимое для обеспечения баланса бюджета, координируя свои действия с Банком России по основным макропоказателям и денежным агрегатам, подчеркнул министр.
Согласно действующему закону о бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, общий объем доходов бюджета на 2026 год утвержден на уровне 40,283 триллиона рублей (17,1% ВВП), на 2027 год – 42,91 триллиона (16,8% ВВП), на 2028 год – 45,869 триллиона (16,6% ВВП). Расходы составят 44,069 триллиона, 46,096 триллиона и 49,383 триллиона рублей - 18,7% ВВП, 18% ВВП и 17,9% ВВП соответственно.
Таким образом, бюджет на весь трехлетний период сформирован с дефицитом, который с 1,6% ВВП в 2026 году сократится до 1,2% ВВП в следующем году, а в 2028 году составит 1,3% ВВП. Основным источником финансирования дефицита бюджета в этот трехлетний период будут государственные заимствования РФ.