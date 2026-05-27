Количество сбитых над Севастополем БПЛА выросло до семи

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Военные продолжают отражать атаку ВСУ в Севастополе, уже сбито семь БПЛА, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Губернатор напомнил, что по решению оперативного штаба, изменился порядок подачи сигнала воздушной тревоги: теперь он звучит 3 раза и затем прекращается.