ПВО сбила четыре БПЛА в Севастополе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе сбиты четыре беспилотных летательных аппарата.
- Глава города Михаил Развожаев объявил воздушную тревогу и сообщил, что военные отражают атаку ВСУ.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Четыре беспилотных летательных аппарата сбиты в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Глава города во вторник объявил воздушную тревогу.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбиты четыре БПЛА в районе Северной стороны и Севастопольской бухты", - написал Развожаев в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18