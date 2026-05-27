Суд арестовал Битмаму по второму уголовному делу

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Замоскворецкий районный суд Москвы в среду арестовал криптоблогера Валерию Федякину (известную как Битмама) по второму делу о незаконной банковской деятельности, год назад она была осуждена на 7 лет колонии за создание финансовой пирамиды и хищение денег вкладчиков, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде.

Несмотря на то, что Битмама находится в следственном изоляторе по первому уголовному делу, такая мера необходима для ее нахождения в СИЗО по месту проведения следственных действий.

Ранее по этому же делу был арестован инвестор Гагик Гулакян. Именно после его заявления в правоохранительные органы было возбуждено дело в отношении Федякиной в сентябре 2023 года. В своем заявлении он утверждал, что не позднее 11 сентября 2023 года передал Федякиной денежные средства в размере не менее 6 миллиардов 714 миллионов 452 тысячи 477 рублей для получения дохода от краткосрочного инвестирования. Блогер обещала ему вернуть деньги и добавить 1% сверху. Однако деньги свои обратно он не получил и обратился в правоохранительные органы.