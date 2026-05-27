18:22 27.05.2026 (обновлено: 23:27 27.05.2026)
Суд арестовал Битмаму по второму уголовному делу

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыВалерия Федякина в Замоскворецком районном суде города Москвы
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал криптоблогера Валерию Федякину (Битмаму) по второму делу о незаконной банковской деятельности.
  • Ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 июля 2026 года.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Замоскворецкий районный суд Москвы в среду арестовал криптоблогера Валерию Федякину (известную как Битмама) по второму делу о незаконной банковской деятельности, год назад она была осуждена на 7 лет колонии за создание финансовой пирамиды и хищение денег вкладчиков, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде.
"Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 июля 2026 года в отношении Федякиной Валерии Сергеевны", - сказала собеседница агентства.
Несмотря на то, что Битмама находится в следственном изоляторе по первому уголовному делу, такая мера необходима для ее нахождения в СИЗО по месту проведения следственных действий.
Федякиной предъявлено обвинение по статье об участие в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы (по пунктам " а"," б" части 2 статьи 172 УК РФ).
По словам участника процесса, оборот от незаконной банковской деятельности превышает 4 миллиарда рублей.
Ранее по этому же делу был арестован инвестор Гагик Гулакян. Именно после его заявления в правоохранительные органы было возбуждено дело в отношении Федякиной в сентябре 2023 года. В своем заявлении он утверждал, что не позднее 11 сентября 2023 года передал Федякиной денежные средства в размере не менее 6 миллиардов 714 миллионов 452 тысячи 477 рублей для получения дохода от краткосрочного инвестирования. Блогер обещала ему вернуть деньги и добавить 1% сверху. Однако деньги свои обратно он не получил и обратился в правоохранительные органы.
В июне 2025 года Пресненский суд Москвы приговорил криптоблогера Федякину на семь лет за создание финансовой пирамиды и хищение денег вкладчиков. Она обжаловала приговор в апелляции, Мосгорсуд продолжит процесс 28 мая.
