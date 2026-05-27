Фонд рязанских библиотек за несколько лет пополнился на 467 тыс книг

РЯЗАНЬ, 27 мая - РИА Новости. Книжный фонд библиотек Рязанской области за несколько лет пополнился на 467 тысяч экземпляров, сообщил губернатор Павел Малков.

"В Рязанской области работает почти 600 библиотек… За последние несколько лет книжный фонд региона пополнился на 467 тысяч экземпляров", - написал губернатор в своем канале на платформе "Макс".

Он поздравил сотрудников с Всероссийским днем библиотек и отметил, что не раз передавал книги из своей домашней библиотеки.

"Для меня это уже добрая традиция… В этом году специально приобрел два комплекта любимых книг – почти по сто томов в каждом наборе. На этой неделе передам их Сасовской центральной библиотеке и филиалу библиотеки №10 в Рязани", - добавил глава региона.