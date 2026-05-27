ПВО вечером и ночью сбили 140 украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средства ПВО уничтожили 140 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь.
- Беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территориями нескольких областей и над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 140 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 26 мая текущего года до 7.00 27 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской областей, Краснодарском крае, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18