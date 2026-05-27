Байден подал в суд на минюст США

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший президент США Джо Байден подал в суд на американский минюст, чтобы добиться запрета на публикацию записи его общения с автором мемуаров в 2016–2017 годах.

Минюст получил материалы в 2023 году в рамках расследования нарушений при обращении Байдена с секретными документами, но оснований для привлечения его к уголовной ответственности не нашел.

Байден считает, что оглашение материалов пойдет вразрез с необходимостью защищать неприкосновенность частной жизни.

ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден подал в суд на американский минюст, чтобы добиться запрета на публикацию записи его общения с автором мемуаров в 2016-2017 годах после смерти старшего сына от онкологии.

"Истец Джозеф Байден просит суд наложить бессрочный запрет на раскрытие минюстом материалов комитету (конгресса - ред.)", - говорится в иске, с которым ознакомилось РИА Новости.

Бывший президент не согласен с тем, чтобы контролируемый республиканцами юридический комитет палаты представителей получил записи общения политика с автором его мемуаров в 2016 и 2017 годах. Как указывает демократ, записи были частью процесса работы над книгой и часто включали деликатные вопросы. Байден напомнил, что в 2015 году от онкологии умер его старший сын Бо, этого в том числе касались обсуждения с автором мемуаров.

Минюст получил эти материалы в 2023 году в рамках расследования нарушений при обращении Байдена с секретными документами, результатом которого стал вывод об отсутствии оснований для привлечения его к уголовной ответственности, говорится в иске.