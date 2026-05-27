В Северодонецке при атаке украинских дронов пострадали три человека

ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Три человека пострадали в результате атак дронов на автомобиль и здание коммунального предприятия в Северодонецке Луганской Народной Республики, сообщил глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".
"В Северодонецке ранения получили три человека. Удар был нанесен по автомобилю и зданию одного из коммунальных предприятий", - сообщил Пасечник.
Он уточнил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
22 июня 2022, 17:18